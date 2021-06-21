Фанаты сборной Дании закидали Сафонова стаканами с пивом во время матча

Сборная России проиграла национальной команде Дании в заключительном матче группы B на чемпионате Европы-2020. Встреча завершилась со счётом 1:4. В ходе первого тайма датские болельщики забросали российского голкипера Матвея Сафонова стаканами с пивом.

Ни один из брошенных снарядов в отечественного футболиста не попал. По итогам первой половины игры команда Станислава Черчесова уступала сопернику 0:1. Однако всё ухудшилось во второй части игры.

Второй гол забил нападающий команды Юссеф Поульсен после ошибки полузащитника сборной России Романа Зобнина.

Затем на 70-й минуте команда России отыграла один мяч: реализовал пенальти Артём Дзюба.

Правда, команде это совсем не помогло. Уже на 79-й минуте датчане уходят в отрыв. На этот раз отличился Андрес Кристенсен. А финальную точку поставил уже Йоаким Мехле.

Ранее главный тренер сборной Росси Станислав Черчесов прокомментировал поражение национальной команде Дании со счётом 1:4. По его словам, это была «лучшая игра в плане готовности».