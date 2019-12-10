Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Болельщики французского «Лиона» повздорили с футболистами команды после окончания матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (2:2).

Один из болельщиков «Лиона» после матча выбежал на поле с баннером, на котором был изображён осёл и призыв «убираться из команды», обращённый к защитнику клуба Марсело. Капитан «Лиона» Мемфис Депай подбежал к болельщику и попытался отобрать у него баннер, но не смог этого сделать. Затем на поле выбежали другие болельщики французского клуба. Сотрудникам службы безопасности стадиона удалось предотвратить драку.

Ранее петербургский футбольный клуб «Зенит» в гостях уступил португальской «Бенфике» со счётом 0:3 (0:0) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов, писал NEWS.ru.

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