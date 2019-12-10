Болельщики французского «Лиона» повздорили с футболистами команды после окончания матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (2:2).
Один из болельщиков «Лиона» после матча выбежал на поле с баннером, на котором был изображён осёл и призыв «убираться из команды», обращённый к защитнику клуба Марсело. Капитан «Лиона» Мемфис Депай подбежал к болельщику и попытался отобрать у него баннер, но не смог этого сделать. Затем на поле выбежали другие болельщики французского клуба. Сотрудникам службы безопасности стадиона удалось предотвратить драку.