https://static.news.ru/photo/763c4ad0-1c02-11ea-8437-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Болельщики французского «Лиона» повздорили с футболистами команды после окончания матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (2:2).

Один из болельщиков «Лиона» после матча выбежал на поле с баннером, на котором был изображён осёл и призыв «убираться из команды», обращённый к защитнику клуба Марсело. Капитан «Лиона» Мемфис Депай подбежал к болельщику и попытался отобрать у него баннер, но не смог этого сделать. Затем на поле выбежали другие болельщики французского клуба. Сотрудникам службы безопасности стадиона удалось предотвратить драку.

Alors que l’OL vient de se qualifier, un début de bagarre a éclaté entre certains joueurs de Lyon et des membres des Bad Gones. ( @BilelGhazi ) pic.twitter.com/NDOWQXWGle — Passion Football Club (@PassionFootClub) December 10, 2019

Máxima tensión en Lyon: Depay se lanza a por un ultra para defender a su compañero Marcelo https://t.co/m9nvl3xVhR pic.twitter.com/GAHGP2hjZc — PARTIDO VIVO (@partidovivo) December 10, 2019

Ранее петербургский футбольный клуб «Зенит» в гостях уступил португальской «Бенфике» со счётом 0:3 (0:0) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов, писал NEWS.ru.