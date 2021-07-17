Фанатов «Локомотива» попросили убрать баннер из-за слова «Кёнигсберг»

Фанатов московского «Локомотива» попросили убрать баннер во время матча за Суперкубок России с «Зенитом» из-за слова «Кёнигсберг» на нём. Об этом сообщается на странице калининградских фанатов «Локо» в Instagram.

Отмечается, что стюард попросил убрать баннер, несмотря на объяснения фанатов, что он согласован с Российским футбольным союзом и используется уже 11 лет. Стюард признался, что устранить баннер ему приказали правоохранительные органы, причина — слово «Кёнигсберг» на нём.

Встреча «Локомотива» и «Зенита» прошла 17 июля и завершилась со счётом 3:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что англоязычные аккаунты футбольных клубов «Спартак» и «Зенит» устроили разборки в Twitter.