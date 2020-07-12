Евсеев считает, что «Уфа» ни в чём не уступила «Локомотиву»

https://static.news.ru/photo/0807abd6-c459-11ea-ae74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Вадим Евсеев позитивно оценил ничейный матч против московского «Локомотива» в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Мы сыграли вничью, могли пропустить, могли забить второй мяч. Вышли те, кто был с начала сезона, многие сыграли не на своих позициях. Мы ни в чем не уступили сопернику, — сказал Евсеев на послематчевой пресс-конференции.

Он также отрицает все слухи вспышки инфекции коронавируса в команде. По словам Евсеева, у игроков травмы.

Ранее NEWS.ru писал, что «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в домашнем матче 28-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:1. Счёт в матче с пенальти открыл полузащитник «Уфы» Даниил Фомин, забив гол на 39-й минуте матча. В концовке игры отличился полузащитник «железнодорожников» Джефферсон Фарфан, сравняв счёт на 81-й минуте встречи. Фарфан отсутствовал на поле 13 месяцев из-за травмы.