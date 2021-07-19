«Эвертон» отстранил игрока из-за обвинений в растлении несовершеннолетних

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Английский футбольный клуб «Эвертон» отстранил одного из своих игроков в связи с подозрениями в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. Соответствующее заявление опубликовано на сайте клуба.

В сообщении говорится о том, что игрок первой команды отстранён до завершения полицейского расследования.

Также представители команды отметили, что продолжат оказывать содействие властям в расследовании.

По имеющимся данным, игрок Английской премьер-лиги (АПЛ) был задержан полицией Большого Манчестера 16 июля. Его подозревают в сексуальных преступлениях против детей.

В тот же день подозреваемый был отпущен под залог.

Имя подозреваемого не называется. СМИ смогли выяснить, что это 31-летний игрок международного уровня, получивший «многомиллионные комиссионные за трансфер».

Ранее стало известно, что ФИФА дисквалифицировала троих российских футболистов за допинг.