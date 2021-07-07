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Футбол

Ещё одна спортсменка пожаловалась на приезд Киркорова к футболистам

13:24, 07 июля 2021
Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Серебряный призёр ЧМ-2017 по современному пятиборью Ульяна Баташова пожаловалась на приезд артиста Филиппа Киркорова на базу в Новогорск в гости к футболистам сборной России в преддверии Евро-2020. Её слова приводит Sport24.

На базе я передвигаюсь на самокате. В тот день ехала на тренировку в другой корпус. Меня остановил охранник... и говорит: «Куда вы едете?»сказала Баташова.

По словам спортсменки, из-за приезда Киркорова охранники запретили ей передвигаться в определённых местах на базе. Баташова добавила, что футболистов всегда селят в лучшие номера, для них всё огораживают и с ними работает отдельный персонал.

25 июня российская гандболистка, олимпийская чемпионка Рио-2016 Владлена Бобровникова рассказала об особом отношении к футболистам, в частности про приезд к ним Филиппа Киркорова.

На Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе. Перед турниром на базу в Новогорске к футболистам заезжал Киркоров.

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