Ещё одна спортсменка пожаловалась на приезд Киркорова к футболистам

Серебряный призёр ЧМ-2017 по современному пятиборью Ульяна Баташова пожаловалась на приезд артиста Филиппа Киркорова на базу в Новогорск в гости к футболистам сборной России в преддверии Евро-2020. Её слова приводит Sport24.

На базе я передвигаюсь на самокате. В тот день ехала на тренировку в другой корпус. Меня остановил охранник... и говорит: «Куда вы едете?» — сказала Баташова.

По словам спортсменки, из-за приезда Киркорова охранники запретили ей передвигаться в определённых местах на базе. Баташова добавила, что футболистов всегда селят в лучшие номера, для них всё огораживают и с ними работает отдельный персонал.

25 июня российская гандболистка, олимпийская чемпионка Рио-2016 Владлена Бобровникова рассказала об особом отношении к футболистам, в частности про приезд к ним Филиппа Киркорова.



На Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе. Перед турниром на базу в Новогорске к футболистам заезжал Киркоров.