Ещё одна спортсменка пожаловалась на приезд Киркорова к футболистам
Михаил Потапов
Михаил Потапов
13:24, 07 июля 2021
Филипп КиркоровФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Серебряный призёр ЧМ-2017 по современному пятиборью Ульяна Баташова пожаловалась на приезд артиста Филиппа Киркорова на базу в Новогорск в гости к футболистам сборной России в преддверии Евро-2020. Её слова приводит Sport24.
На базе я передвигаюсь на самокате. В тот день ехала на тренировку в другой корпус. Меня остановил охранник... и говорит: «Куда вы едете?» — сказала Баташова.
По словам спортсменки, из-за приезда Киркорова охранники запретили ей передвигаться в определённых местах на базе. Баташова добавила, что футболистов всегда селят в лучшие номера, для них всё огораживают и с ними работает отдельный персонал.
25 июня российская гандболистка, олимпийская чемпионка Рио-2016 Владлена Бобровникова рассказала об особом отношении к футболистам, в частности про приезд к ним Филиппа Киркорова.
На Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе. Перед турниром на базу в Новогорске к футболистам заезжал Киркоров.