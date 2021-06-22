Нет ожиданий, нет проблем: почему поражение России на Евро вызывает радость

Сборная России заняла последнее место в группе на Евро-2020 и бесславно вернулась домой. Само по себе это событие никак не может удивлять, ведь за все шесть чемпионатов Европы, в которых участвовала команда в новейшей истории (с 1996 года), в плей-офф удалось выйти лишь раз — в 2008-м. На этот раз не случилось ничего необычного, кроме одного — провал впервые вообще не расстроил. Можно даже сказать, что он порадовал. И на это есть несколько важных причин.

Когда футбол (или любой другой вид спорта) смотришь много лет, начинаешь в нём разбираться. Во всяком случае, чуть выше среднего. Когда начинаешь разбираться, то со временем формируется мнение о каждой команде и о каждом футболисте. Ты примерно знаешь не только их возможности на поле, но и черты их характера. Какие-то игроки вызывают симпатию, какие-то — нет. Болеть по национальному признаку становится чуть сложнее, ведь ты смотришь футбол не раз в два — четыре года, а варишься в футбольном медиапространстве каждый день. Ты знаешь всё, что может знать человек, не находящийся внутри команд.

И ты не можешь не замечать того ада, который творится вокруг сборной России. Невозможно не видеть отношение главного тренера к критике, к журналистам, а следовательно, и к болельщикам. Уровень хамства, который Станислав Черчесов себе позволяет в ответ на зачастую правильные и справедливые вопросы представителей СМИ, зашкаливает. Без злобной агрессии не обходится почти ни одно интервью или пресс-подход. Чего стоит одно высказывание «Может, тебе в морду дать?» в адрес Дениса Казанского, задавшего Черчесову пару справедливых вопросов после поражения 0:5 от Сербии.

Станислав Черчесов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер считает, что никто не вправе ему не только ничего советовать, даже спрашивать не может. Он вообще не воспринимает никакую критику и ничьё мнение, кроме своего.

Это что, я должен отчитываться перед тем, как я делал, что ли? — спросил Черчесов однажды у журналиста.

Да, должны. А вы не знали? Вы — главный тренер сборной России по футболу, а не по тхэквондо, как метко заметил Хабиб Нурмагомедов. Футбол смотрит вся страна. Здесь нужно отвечать на вопросы журналистов, объяснять, почему разгромно проиграли, почему команда играет в самый примитивный футбол в мире, делая забросы на двухметрового нападающего. Почему у команды нет не то что плана «Б», нет даже плана «А»? Либо он есть, но его никто не видел и о нём никто не слышал.

Когда ты видишь столь нагло настроенного, уверенного в собственной исключительности тренера, когда читаешь интервью игроков, которые говорят, что сборная Бельгии их не удивила, и если бы не пропущенный гол, то они бы забили... И это после поражения 0:3 в одну калитку. Когда футбольные «эксперты» из бывших футболистов твердят почти в один голос, что Бельгию можно обыгрывать, а Дания вообще нам не соперник, то сам у себя начинаешь спрашивать: что здесь вообще происходит? Ребята, вы вообще о чём все говорите? Проснитесь, вы, как сказал Артём Дзюба, обкакались. Но не в матче с Данией, а задолго до него.

РИА Новости

Эта сборная была самой токсичной из всех, что были у нас за последние 15 лет. Уровень футболистов самый низкий, возможно, за всю историю, а уровень ЧСВ (чувство собственной важности) самый высокий. В 2012-м Андрей Аршавин сказал, что наши ожидания — наши проблемы. Это было неприятно, но Аршавин — фантастический футболист, который был сильнее всех нынешних вместе взятых в 100 раз. И та команда играла на Евро-2012 в классный, атакующий футбол, набрала четыре очка в группе с положительной разницей мячей. Если бы она так выступила на нынешнем Евро, то вышла бы в плей-офф и мы бы ей гордились.

А сейчас Черчесов говорит журналистам «доброе утро» в ответ на вопрос о провальном матче с Данией. Команду в аэропорту не встретил ни один болельщик, только отряды ОМОНа и Росгвардии. Они, наверное, собирались защищать футболистов от гнева фанатов, но у этой команды их нет. Она вообще никому неинтересна и виновата в этом только сама.