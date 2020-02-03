https://static.news.ru/photo/cf107ed8-4687-11ea-9f97-fa163e074e61_660.jpg Фото: denpetrovskiy/Twitter

Футбольный клуб «Енисей» (Красноярск) уволил спортивного директора Дениса Петровского после служебной проверки, которая подтвердила факт передачи клубных аккаунтов в социальных сетях посторонним лицам.

Служебное расследование показало, что именно спортивный директор клуба ограничил администрирование сотрудникам действующей пресс-службы и передал функции журналисту Сергею Санникову и бывшему пресс-атташе ФК «Енисей» Стасу Меркису, — говорится в заявлении пресс-службы.

В сообщении отмечается, что Санников и Меркис создавали фейковые и оскорбительные новости, которые вводили всех болельщиков красноярского коллектива в заблуждение.

Ранее клуб покинул главный тренер Юрий Газзаев, который руководил командой с августа 2019 года, писал NEWS.ru.