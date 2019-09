Официальная эмблема появилась на зданиях по всему миру 3 сентября. В Москве эмблему представили на доме № 2 на Новом Арбате, а в Дохе логотип был представлен на два люксовых отеля. Кроме того, эмблему можно было увидеть на Таймс-сквер в Нью-Йорке, Северном вокзале в Париже, железнодорожной станции в Берлине, площади Лестер-Сквер в Лондоне, в центре Мадрида, на Арке мира в Милане.

The Official Emblem of the 22nd edition of the FIFA #WorldCup was unveiled today as FIFA and host country Qatar reached another major milestone on the road to the world’s greatest football showpiece.



Read more: https://t.co/QLAMYhKPWe pic.twitter.com/5QSPiwRUp0