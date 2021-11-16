Экс-президент «Спартака» заявил, что сборная России не поедет на ЧМ-2022

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко призвал забыть о чемпионате мира 2022 года. Он считает, что сборная России, которая оказалась в стыках после поражения от Хорватии в решающем матче отбора, не отберётся на турнир. Его слова приводит «Чемпионат».

Есть цикл американских фильмов «Миссия невыполнима» — это про нас. Шансы? Он у нас был. Теперь шансов в три-четыре раза меньше, чем были в матче с Хорватией. Про чемпионат мира нужно забыть и принять за должное, что мы никуда не едем, — сказал Червиченко.

14 ноября сборная России проиграла на выезде Хорватии со счётом 0:1 из-за гола в свои ворота и отправилась в стыковые матчи. Позже стало известно, кто может стать соперником подопечных Валерия Карпина.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин заявил, что сомневается, стоит ли ему продолжать занимать должность главного тренера сборной России по футболу. В прямом эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» специалист признался, что это чувство появилось у него после поражения от Хорватии в отборочном этапе ЧМ-2022.