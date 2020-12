Экс-нападающий сборной Англии Линекер оценил новогоднее пение Слуцкого

https://static.news.ru/photo/cc2fa944-490d-11eb-9c54-fa163e074e61_660.jpg Гари Линекер Фото: Paul Chesterton/Global Look Press

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал шуточный видеоролик казанского футбольного клуба «Рубин», приуроченный к Новому году.

Блестяще, — написал Линекер в Twitter.

Стоит отметить, что к своему лаконичному комментарию футболист также добавил два смеющихся смайлика.

27 декабря на YouTube-канале «Рубина» был опубликован видеоролик с участием главного тренера команды Леонида Слуцкого. Так, на кадрах наставник исполняет композицию Мэрайи Кэри All I want for Christmas is you на английском языке.

В съёмках ролика также приняли участие футболисты «Рубина». Нападающий Иван Игнатьев надел костюм новогодней ёлки, полузащитник Хвича Кварацхелия примерял формы европейских клубов, а Дмитрий Тарасов предстал в образе президента России.

На зимний перерыв «Рубин» ушёл, находясь на девятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в своём активе 28 очков.

