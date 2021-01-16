Экс-нападающий Фернандо Торрес стал наставником «Атлетико Б»

https://static.news.ru/photo/6af66af6-58b1-11eb-8813-fa163e074e61_660.jpg Фернандо Торрес Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Бывший нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес вошёл в тренерский штаб мадридской команды и теперь работает в «Атлетико Б».

Известно, что Торрес пришёл в «Атлетико» в сентябре 2020 года, однако первоначально занимал более низкую должность. В настоящее время футболист проходит практику для получения категории «UEFA PRO», пишет Marca.

Карьера Торреса началась 27 мая 2001 года. В целом футболист отыграл 714 официальных матчей на клубном уровне, забив 255 голов и реализовав 73 результативные передачи.

Ранее NEWS.ru писал, что московский футбольный клуб ЦСКА назначил Дмитрия Крамаренко на должность тренера вратарей. По данным пресс-службы команды, 17 января он вместе с игроками отправится на зимние сборы в испанский Кампоамор.

Крамаренко 46 лет, он был вратарём клуба с 2002 по 2003 год. Игровую карьеру он завершил в 2013 году, после чего работал тренером в азербайджанских «Габале» и «Нефтчи», в академии ЦСКА и сборной Азербайджана.