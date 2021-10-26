Экс-игрок «Локомотива» похвалил команду за изменения и смелую игру

Бывший футболист московского «Локомотива» Руслан Пименов в беседе с «Газетой.Ru» похвалил команду за более смелую игру и отметил, что «ситуация меняется к лучшему». Так он прокомментировал победу «Локомотива» над «Сочи» в матче 12-го тура чемпионата России.

В который раз обращаю внимание на прессинг, который в последнее время стали активно применять футболисты «Локо». В целом команда стала смелее, что ли, и это даёт результат, как видите. Очевидно, что ситуация меняется к лучшему, тренерский штаб видит варианты решения проблем, что бы ни говорили критики, — заметил Пименов.

Он также добавил, что любая критика должна содержать конструктивные замечания, иначе она превращается в критиканство. Пименов считает, что правота за теми, кто советует набраться терпения, причём «пришедшая победа — тому доказательство».

«Локомотив» обыграл «Сочи» на «РЖД Арене» со счётом 2:1.

Ранее главным тренером «Локомотива» стал немецкий специалист Маркус Гисдоль. Он возглавлял такие клубы, как «Штутгарт» U17, «Хоффенхайм», «Шальке» и «Гамбург» и «Кёльн».