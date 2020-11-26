Экс-игрок «Алании» заявил, что в России водка была даже в автобусе клуба

https://static.news.ru/photo/d2247224-301e-11eb-8a27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нидерландский футболист, защитник и полузащитник клуба «Козаккен Бойз» Ройстон Дренте, который играл за российскую «Аланию», вспомнил о «диком сезоне» во владикавказском клубе.

Он рассказал, что его очень хотели пригласить в «Аланию», и когда представители клуба пришли в его магазин одежды, Дренте попытался объяснить, что «уже набрал несколько килограммов и сказал, что в этом нет смысла». Менеджеры возвращались пять раз, и защитник в итоге дал согласие.

Оказавшись во Владикавказе, он отметил, что это «не идеальный город, он был разбитым».

Даже если у тебя много денег, там нельзя жить очень комфортно. Водка? Иногда мы её пили. Она была просто основным продуктом, даже в клубном автобусе была водка. Это же Россия, — цитирует Дренте rijnmond.nl.

За «Аланию» Дренте играл в 2013 году. Перед этим он шесть месяцев находился в статусе свободного агента. Он сыграл в шести матчах и отметился тремя голами. Хавбек также выходил на поле за за «Реал», «Фейеноорд», «Эркулес», «Эвертон», «Шеффилд Уэнсдей», «Кайсери Эрджиесспор», «Бани Яс» и «Спарту». Сейчас он играет в нидерландском клубе «Козаккен Бойз».

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