Экс-генсек РФС назвал руководителей российского футбола клоунами

https://static.news.ru/photo/26c2a60a-b3e4-11ea-8b2a-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Воробьев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв раскритиковал руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за ситуаций с переносом матчей в связи со случаями выявления коронавируса у игроков.

К сожалению, представители лиги сейчас выглядят клоунами, допуская такие двойные решения, отстранившись от их принятий, отдали всё на откуп клубам. Всё это выглядят посмешищем, — цитирует Воробьёва РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, накануне матча «Сочи» и «Ростова» коронавирус выявили у шести игроков ростовской команды, поэтому клубу пришлось выставить на игру юношеский состав со средним возрастом футболистов 17,2 года. Ростовчане проиграли 1:10, но отразивший пенальти и полтора десятка ударов сочинцев вратарь-дебютант Денис Попов стал лучшим игроком матча и прославился в соцсетях.

При этом позже бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило перенос матча 23-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Динамо» на 19 июля. Изначально игра должна была состояться 21 июня в 20:00, но команда «Динамо» в полном составе была вынуждена уйти на карантин из-за трёх заразившихся COVID-19 футболистов.