Экс-футболист сборной России напал на судью во время любительского матча

Широков известен по выступлениям за «Химки», «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Наибольших успехов он добился, играя за клуб из Санкт-Петербурга. На его счету — три золота чемпионата России и победа в Кубке УЕФА, уточняет Lenta.ru.
Ранее во время товарищеского матча по хоккею между любительскими командами в Канаде игрок Николас Сайр напал на рефери встречи, отправив его в нокдаун. Спортсмен на протяжении некоторого времени спорил с арбитрами матча, а затем нанес удар в голову судье. Арбитр упал на лёд и сумел подняться спустя несколько секунд после падения, писал NEWS.ru.