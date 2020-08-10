Экс-футболист сборной России напал на судью во время любительского матча

https://static.news.ru/photo/c8cf0fd4-db34-11ea-8206-fa163e074e61_660.jpg Роман Широков Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший футболист сборной России Роман Широков напал на судью в ходе матча любительских команд.

Как сообщил в Twitter журналист Дмитрий Егоров, 39-летний Широков ударил рефери по лицу, а после попытался его добить. Пострадавшему сняли побои, он намерен обратиться в полицию.

Широков известен по выступлениям за «Химки», «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Наибольших успехов он добился, играя за клуб из Санкт-Петербурга. На его счету — три золота чемпионата России и победа в Кубке УЕФА, уточняет Lenta.ru.

Ранее во время товарищеского матча по хоккею между любительскими командами в Канаде игрок Николас Сайр напал на рефери встречи, отправив его в нокдаун. Спортсмен на протяжении некоторого времени спорил с арбитрами матча, а затем нанес удар в голову судье. Арбитр упал на лёд и сумел подняться спустя несколько секунд после падения, писал NEWS.ru.