Египетский игрок заявил, что тренер-расист не позволил перейти в ФК «Рубин»

https://static.news.ru/photo/48f23468-8ec1-11ea-9d4c-fa163e074e61_660.jpg Амр Гамаль Фото: Wikimedia

Египетский нападающий Амр Гамаль рассказал, что главный тренер южноафриканского «Бидвеста» Гевин Хант не позволил ему перейти в казанский футбольный клуб «Рубин».

Гамаль выступал в аренде за «Бидвест», права на игрока принадлежат египетскому «Аль-Ахли». Футболист отметил, что руководство египетской команды было не против трансфера в «Рубин», но Хант не отпустил его из клуба.

Я был лучшим бомбардиром и привёл команду к победе в Кубке страны, но тренер оскорблял и унижал меня. Он был высокомерным расистом и сказал мне: «Я не позволю тебе вернуться в „Аль-Ахли“, и ты не будешь играть на чемпионате мира», — цитирует футболиста OnTime Sport 2 TV.

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