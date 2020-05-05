Египетский игрок заявил, что тренер-расист не позволил перейти в ФК «Рубин»

Египетский нападающий Амр Гамаль рассказал, что главный тренер южноафриканского «Бидвеста» Гевин Хант не позволил ему перейти в казанский футбольный клуб «Рубин».
Гамаль выступал в аренде за «Бидвест», права на игрока принадлежат египетскому «Аль-Ахли». Футболист отметил, что руководство египетской команды было не против трансфера в «Рубин», но Хант не отпустил его из клуба.
Я был лучшим бомбардиром и привёл команду к победе в Кубке страны, но тренер оскорблял и унижал меня. Он был высокомерным расистом и сказал мне: «Я не позволю тебе вернуться в „Аль-Ахли“, и ты не будешь играть на чемпионате мира», — цитирует футболиста OnTime Sport 2 TV.
Ранее NEWS.ru сообщал, что московский футбольный клуб «Локомотив» заинтересован в покупке нападающего бразильского «Фламенго» Линкольна. «Локомотив» уже связался с представителями Линкольна и сообщил о своей заинтересованности. В ближайшее время московский клуб сделает официальное предложение «Фламенго» о покупке футболиста.
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