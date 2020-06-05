Два игрока «Бенфики» попали в больницу после нападения на клубный автобус

https://static.news.ru/photo/05b6bbee-a715-11ea-a9f0-fa163e074e61_660.jpg Юлиан Вайгль Фото: Valter Gouveia/www.imago-ima/www.imago-images.de/Global Look Press

Болельщики закидали камнями автобус лиссабонского футбольного клуба «Бенфика» после матча 25-го тура против «Тонделы» (0:0).

Команда ехала в тренировочный центр, когда произошло нападение. «Бенфика» призывает власти к расследованию инцидента и принятию мер, говорится в заявлении на сайте клуба.

По итогам инцидента пострадали футболисты Юлиан Вайгль и Андрия Живкович, они были доставлены в больницу для обследования после попадания осколков.

Ранее издание Bild сообщило, что УЕФА направил национальным федерациям тендерные документы на право принять Лигу чемпионов сезона-2019/20. Отмечается, что изъявили желание принять мини-турнир Россия, Германия и Португалия, писал NEWS.ru. Окончательное решение УЕФА обнародует 17 июня.