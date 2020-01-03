https://static.news.ru/photo/85c4c2cc-2fc4-11ea-8cbe-fa163e074e61_660.jpg Валерий Громыко Фото: fcshakhter.by

Полузащитник Валерий Громыко перешёл из белорусского футбольного клуба «Шахтёр» (Солигорск) в тульский «Арсенал».

Контракт Громыко с солигорской командой заканчивался 31 января, однако клубы смогли договориться о новом соглашении раньше. Контракт футболиста с «Арсеналом» рассчитан на 3,5 года.

Вместе с ним 13 января на медосмотр в Москву полетит ещё один футболист «Шахтёра» Юрий Ковалёв, а 14 января вместе с тульской командой они отправятся на сбор в Турцию, сообщает Pressball.

Ранее игроки петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин и Малком начали тренировки в Дубае за неделю до официального выхода команды из отпуска, писал NEWS.ru.