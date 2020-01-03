Полузащитник Валерий Громыко перешёл из белорусского футбольного клуба «Шахтёр» (Солигорск) в тульский «Арсенал».
Контракт Громыко с солигорской командой заканчивался 31 января, однако клубы смогли договориться о новом соглашении раньше. Контракт футболиста с «Арсеналом» рассчитан на 3,5 года.
Вместе с ним 13 января на медосмотр в Москву полетит ещё один футболист «Шахтёра» Юрий Ковалёв, а 14 января вместе с тульской командой они отправятся на сбор в Турцию, сообщает Pressball.
Ранее игроки петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин и Малком начали тренировки в Дубае за неделю до официального выхода команды из отпуска, писал NEWS.ru.
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