Дубль Чалова помог российской «молодёжке» разгромить сверстников из Эстонии

Молодёжная сборная России в предпоследнем матче квалификационного турнира к чемпионату Европы 2021 года разгромила на своём поле команду Эстонии — 4:0 (4:0).
Все мячи подопечные Михаила Галактионова забили на «Арене Химки» до 40-й минуты встречи. Сначала эстонцы организовали автогол — на 8-й минуте мяч в свои ворота отправил Магнус Вилота. А затем авторами голов становились представители московского ЦСКА.
На 13-й минуте после передачи Ивана Облякова отличился Константин Кучаев, а на 21-й (с пенальти) и 40-й дубль оформил Фёдор Чалов. Во втором случае форварду ассистировал ещё один игрок «красно-синих» Наир Тикнизян.
На 77-й минуте Иван Игнатьев мог забить пятый мяч в ворота гостей, однако не сумел реализовать 11-метровый.
После этой победы российская сборная набрала 20 очков в девяти проведённых играх и пока сохраняет за собой первое место в своей отборочной группе. Однако нашу команду может обойти польская «молодёжка», имеющая 16 очков и на две игры меньше.
Заключительный поединок квалификации к Евро-2021 россияне проведут 13 октября в Риге против сборной Латвии.
Месяц назад в предыдущем матче отборочного турнира российская «молодёжка» уступила на выезде полякам (0:1), писал ранее NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен