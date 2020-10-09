Дубль Чалова помог российской «молодёжке» разгромить сверстников из Эстонии

https://static.news.ru/photo/6af0bb04-0a52-11eb-9e39-fa163e074e61_660.jpg Фото: rfs.ru

Молодёжная сборная России в предпоследнем матче квалификационного турнира к чемпионату Европы 2021 года разгромила на своём поле команду Эстонии — 4:0 (4:0).

Все мячи подопечные Михаила Галактионова забили на «Арене Химки» до 40-й минуты встречи. Сначала эстонцы организовали автогол — на 8-й минуте мяч в свои ворота отправил Магнус Вилота. А затем авторами голов становились представители московского ЦСКА.

На 13-й минуте после передачи Ивана Облякова отличился Константин Кучаев, а на 21-й (с пенальти) и 40-й дубль оформил Фёдор Чалов. Во втором случае форварду ассистировал ещё один игрок «красно-синих» Наир Тикнизян.

На 77-й минуте Иван Игнатьев мог забить пятый мяч в ворота гостей, однако не сумел реализовать 11-метровый.

После этой победы российская сборная набрала 20 очков в девяти проведённых играх и пока сохраняет за собой первое место в своей отборочной группе. Однако нашу команду может обойти польская «молодёжка», имеющая 16 очков и на две игры меньше.

Заключительный поединок квалификации к Евро-2021 россияне проведут 13 октября в Риге против сборной Латвии.

Месяц назад в предыдущем матче отборочного турнира российская «молодёжка» уступила на выезде полякам (0:1), писал ранее NEWS.ru.