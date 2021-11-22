Дом футболиста «Барселоны» ограбили, пока его семья смотрела футбол

Грабители проникли в дом нападающего каталонской «Барселоны» Ансу Фати и вынесли деньги, драгоценности и часы. По информации Marca, в этот момент родственники футболиста находились в здании и смотрели за выступлением игрока в матче 14-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом».

Грабители проникли на верхний этаж дома Фати, после чего похитили деньги и ценности. Смотревшие телевизор в гостиной родственники спортсмена услышали странные звуки наверху и позвонили в полицию, но на момент приезда сотрудников правоохранительных органов воры уже покинули место происшествия.

19-летний Фати является воспитанником «Барселоны». В основной команде «сине-гранатовых» он дебютировал в 2019 году. С того момента провёл за коллектив 51 матч, забил 17 мячей и отдал шесть результативных передач. В 2021 году Ансу получил десятый номер, под которым ранее выступал аргентинец Лионель Месси.

Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева заявила, что стала жертвой ограбления в аэропорту Барселоны. Спортсменка оставила сообщение в Instagram, в котором рассказала о краже рюкзака. Татарева призналась, что данную ситуацию приняла близко к сердцу, отметив, что не может смириться с подобным.