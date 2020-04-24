NEWS.ru — о решениях Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), определившего критерии допуска клубов в еврокубковые турниры сезона-2020/21, а также о возможной реакции на это со стороны руководства Российской премьер-лиги (РПЛ).

Экономический фактор — за досрочное завершение

Основной итог очередного заседания исполкома УЕФА — отмена всяческих санкций, которыми прежде грозила главная футбольная организация Старого Света всем национальным федерациям, намеревавшимся досрочно завершить прерванный сезон, а также соблюдение спортивного принципа при определении участников розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы грядущего сезона.

Это означает, что УЕФА, во-первых, не намерена использовать ни один из собственных рейтингов для составления списков участников еврокубков (о вероятности подобного сценария NEWS.ru писал ранее), а будет руководствоваться исключительно спортивными итогами национальных первенств. Во-вторых, уже определены два критерия, позволяющие федерациям досрочно завершать свои чемпионаты.

Первый из них — наличие запрета государственных властей на проведение соревнований в период до 3 августа (именно эту дату УЕФА назначил в качестве дэдлайна для предоставления списков участников Лиги чемпионов и Лиги Европы от каждой страны). Второй — наличие непреодолимых экономических проблем, ставящих под сомнение долгосрочную финансовую стабильность клубов страны в случае продолжения сезона.

Первым из указанных условий уже воспользовалась Бельгия, объявившая о досрочном «обнулении» своего сезона ещё до решения исполкома УЕФА и не испугавшаяся санкций в виде полного отстранения клубов от участия в еврокубках. А теперь примеру соседей готовы последовать Нидерланды, где правительством уже принят закон о запрещении проведения всех спортивных соревнований на территории страны вплоть до 1 сентября.

Формулировка же второго критерия как раз характеризует положение дел в российском футболе: чем дольше длится карантин и вынужденная пауза в РПЛ, тем большей становится вероятность скоропостижной кончины или глубочайшего финансового кризиса многих клубов. Поэтому легко предположить, что на очередном общем собрании Российской премьер-лиги, которое пройдёт в формате видеоконференции в ближайший понедельник, 27 апреля, будут настойчиво звучать предложения о немедленном завершении приостановленного чемпионата.

Подталкивать к этому решению станет и тот факт, что игры чемпионата в случае его возобновления, как и в других странах, однозначно пройдут при пустых трибунах, а это означает, что никакой прибыли от продажи билетов клубы не получат. Таким образом, с финансовой точки зрения доигрывание чемпионата РПЛ, в котором, напомним, осталось провести восемь туров (плюс ещё четыре встречи в Кубке России), может только усугубить положение отечественных команд.

Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Вернуться в середине июня, закончить к началу августа

Но существует ещё и спортивная сторона вопроса — а она, разумеется, имеет первостепенное значение. Как уже сказано выше, УЕФА определил новую дату завершения приостановленных национальных чемпионатов — начало августа, и к этому времени РПЛ спокойно может провести все оставшиеся игры, даже не прибегая к форс-мажорному сценарию.

На данный момент имеется информация, что руководство премьер-лиги ориентируется на две даты рестарта чемпионата — 15 и 21 июня. Естественно, первостепенное значение будут иметь решения правительства РФ по части продления, смягчения или полного снятия режима самоизоляции в стране. Если представить, что ограничительные меры для граждан России отменят в конце мая, то двух-трёх недель футболистам вполне может хватить для проведения тренировочных сборов (разумеется, под строжайшим медицинским контролем и постоянным тестированием на предмет заболевания ОРВИ) и возвращения физических кондиций, позволяющих начать проводить официальные матчи.

И если большой футбол в нашей стране действительно вернётся в середине или второй половине июня, за полтора месяца поставленный на паузу чемпионат (а, возможно, и финальная стадия Кубка страны) вполне может быть доведён до логического завершения.

Впрочем, существуют и другие варианты доигрывания сезона в России. Если в некоторых регионах, где имеются клубы РПЛ, эпидемиологическая ситуация в середине июня останется сложной, то могут быть определены, скажем, четыре «благонадёжных» города, в которых соберутся все команды и проведут оставшиеся матчи. По похожему сценарию, кстати, может в конце мая или начале июня возобновить сезон Национальная хоккейная лига. А в нашей стране такими городами могут стать Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону и Грозный, хотя, как говорится, возможны и альтернативные варианты.

По имеющейся информации, РПЛ всё же в большей степени склоняется к тому, чтобы доиграть сезон, а не «обнулить» его. Если же всё-таки будет принято решение признать турнирную таблицу после 22-го тура окончательной, то напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов от нашей страны попадут петербургский «Зенит» и московский «Локомотив», а «Краснодар» стартует в самом престижном еврокубке с третьего квалификационного раунда. Место в группе Лиги Европы получит «Ростов», а столичные ЦСКА и «Динамо» станут пробиваться туда через сито отборочных раундов.

Сложнее будет с определением команд, покидающих РПЛ. На данный момент в зоне вылета находятся самарские «Крылья Советов» и грозненский «Ахмат», но оба старожила элитного дивизиона вполне могут избежать печальной участи, если, например, будет принято решение, что в нынешнем форс-мажорном сезоне лига останется «закрытой», то есть никто её не покинет. Другой спасительный для самарцев и грозненцев вариант — расширение премьер-лиги. Но это уже тема для совсем другого разговора.