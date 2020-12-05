Дивеев признан лучшим молодым игроком РПЛ 2020 года

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Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Дивеев признан лучшим молодым игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) 2020 года.

В этом году на приз «Первая пятёрка» претендовало девять номинантов из семи клубов. В голосовании участвовали 100 представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ведущих футбольных клубов, а также известные тренеры.

Примечательно, что 40 голосующих выдвинули на 1 место Игоря Дивеева. Суммарно футболист набрал 370 голосов.

В то же время второе место досталось полузащитнику «Краснодара» Даниилу Уткину, а третье — защитнику «Динамо» Роману Евгеньеву. Пятёрку лидеров также замкнули полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили и хавбек «Ростова» Данил Глебов.

Ранее NEWS.ru писал, что московский футбольный клуб ЦСКА проинформировал о заключении нового контракта с хорватским полузащитником Кристияном Бистровичем.

Так, новое соглашение заключено до окончания сезона-2024/25.