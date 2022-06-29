«Динамо» заинтересовалось Черышевым

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Денис Черышев

Московское «Динамо» интересуется полузащитником сборной России Денисом Черышевым, сообщает «Матч ТВ». Клуб начал переговоры с представителями футболиста, который хочет как можно быстрее решить вопрос со своим будущим.

«Динамо» также заинтересовано в усилении команды, однако у Черышева есть серьезные конкуренты в борьбе за место в основном составе. Когда будет принято окончательное решение — не сообщается.

21 мая Черышев объявил об уходе из «Валенсии». Клуб решил не продлевать с ним контракт.

В минувшем сезоне 31-летний футболист провел 16 матчей в чемпионате Испании и отметился двумя результативными передачами. В своей карьере Черышев выступал только за испанские клубы. До «Валенсии» это были «Реал», «Севилья» и «Вильярреал».