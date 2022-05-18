Полузащитник сборной России Денис Черышев покинет испанскую «Валенсию» по окончании сезона. Как стало известно AS, футболист уже провёл прощальный ужин с одноклубниками.
По информации издания, «Валенсия» решила не продлевать контракт с воспитанником «Реала». Действующее соглашение с полузащитником сборной России истекает нынешним летом. Черышев уже начал поиск новой команды, а со своими нынешними партнёрами по команде он попрощался на ужине, который сам и организовал.
В нынешнем сезоне 31-летний футболист провёл 16 матчей в чемпионате Испании и отметился двумя результативными передачами. В своей карьере Черышев выступал только за испанские клубы. До «Валенсии» это были «Реал», «Севилья» и «Вильярреал».
Ранее Черышев рассказал, что после завершения спортивной карьеры планирует жить в Испании.