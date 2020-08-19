«Динамо» преобразилось, «Ростов» на дне

Футбольный клуб «Динамо» одержал победу над «Ростовом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги со счетом 2:0.

Счёт в игре открыл Максимилиан Филипп на 42-й минуте, точно пробив в левую девятку.

Через три минуты после навеса с углового от полузащитника «бело-голубых» Себастиана Шиманськи Николай Комличенко выиграл борьбу у Бахтиёра Зайнутдинова и пробил в дальний правый угол.

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