«Динамо» отправило в аренду самого дорогого футболиста в своей истории

https://static.news.ru/photo/854d1e1c-04e3-11eb-bcf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский футбольный клуб «Динамо» отдал в аренду немецкому «Вольфсбургу» 26-летнего нападающего Максимилиана Филиппа. Покупка игрока обошлась «бело-голубым» в €20 млн, что стало рекордом для клуба.

Соглашением предусмотрено право выкупа игрока «Вольфсбургом» по окончании сезона, — говорится в сообщении пресс-службы московской команды.

Филипп перешёл в «Динамо» из дортмундской «Боруссии» в августе 2019 года. В прошлом сезоне он провёл за московский клуб 29 матчей и забил девять мячей. В сезоне-2020/2021 футболист отметился одним голом и отдал одну результативную передачу, приняв участие в семи матчах Российской премьер-лиги.

Филипп рассказал, что год выступлений в составе «Динамо» позволил ему развиться в игровом и личностном плане, но игрок хотел вновь вернуться в немецкий чемпионат. Он подчеркнул, что такое желание росло в нём «всё больше и больше».

Очень рад, что у меня появилась возможность приехать в «Вольфсбург», — цитирует футболиста пресс-служба немецкого клуба.

Ранее полузащитник «Спартака» Роман Зобнин заявил, что хотел бы попробовать свои силы в Европе. Он подчеркнул, что если бы ему предложили перейти в итальянскую «Аталанту», то он бы не стал отказываться, писал NEWS.ru.