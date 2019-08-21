https://static.news.ru/photo/bfaf71b2-c408-11e9-b8e8-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Черных Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полузащитники футбольного клуба «Динамо» (Москва) Фёдор Черных и Владимир Москвичёв продолжат карьеру в «Оренбурге».

Как сообщает пресс-служба клуба, арендное соглашение с футболистами рассчитано до конца сезона 2019/20.

Черных перешёл в московское «Динамо» в январе 2018 года из польской «Ягеллонии», провёл 33 игры, в которых отличился трижды. Москвичёв — воспитанник динамовской Академии имени Льва Яшина. Первую игру в РПЛ провёл в начале ноября в матче с «Зенитом». Всего за основной состав Москвичёв принял участие в семи встречах.

Ранее в «Оренбурге» заявили, что продажа полузащитника Алексея Сутормина в казанский «Рубин» за 50 тыс. рублей не является чем-то особенным, писал News.ru.