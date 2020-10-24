«Динамо» одержало победу над «Сочи» в матче РПЛ

https://static.news.ru/photo/49f3b67a-15fd-11eb-a6fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Даниил Лесовой, Себастьян Шиманьски и Даниил Фомин. За черноморский клуб отличился Миха Мевля.

Ранее NEWS.ru писал, что московский ЦСКА с крупным счётом победил екатеринбургский «Урал» в седьмом туре молодёжного первенства России по футболу.

Итоговый счёт — 5:0 в пользу армейцев. Дублем отметился нападающий ЦСКА Владислав Яковлев, ещё по мячу забили Андрей Савинов (с пенальти), Антон Крачковский и Никита Котин.