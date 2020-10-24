«Динамо» одержало победу над «Сочи» в матче РПЛ

Московское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счётом 3:1.
В составе победителей отличились Даниил Лесовой, Себастьян Шиманьски и Даниил Фомин. За черноморский клуб отличился Миха Мевля.
Ранее NEWS.ru писал, что московский ЦСКА с крупным счётом победил екатеринбургский «Урал» в седьмом туре молодёжного первенства России по футболу.
Итоговый счёт — 5:0 в пользу армейцев. Дублем отметился нападающий ЦСКА Владислав Яковлев, ещё по мячу забили Андрей Савинов (с пенальти), Антон Крачковский и Никита Котин.