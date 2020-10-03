«Динамо» обыграло «Краснодар»

https://static.news.ru/photo/2e30943c-0674-11eb-8add-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Динамо» на своём поле оказалось сильнее «Краснодара». Встреча завершилась со счётом 2:0.

Первый гол на 37-й минуте игры забил Вячеслав Грулёв. Второй мяч в ворота Матвея Сафонова отправил Данила Лесовой.

Эта игра стала для «бело-голубых» первой после ухода с поста главного тренера Кирилла Новикова. В матче против «быков» командой руководил Александр Кульчий.

После этой победы москвичи поднялись на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. В их активе 17 очков. «Краснодар» с 15 очками располагается на восьмом месте.

Как писал NEWS.ru, ранее «Сочи» победил «Ростов» благодаря дублю Заболотного.