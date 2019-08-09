Московское «Динамо» подтвердило подписание контракта с игроком сборной России Романом Нойштедтером.
С футболистом, который может играть на позициях центрального защитника и опорника, заключено соглашение сроком на один год, сообщает клубная пресс-служба.
За «Динамо» Нойштедтер будет выступать под 15-м номером.
В минувшем сезоне футболисты принадлежал турецкому «Фенербахче», с которым занял шестое место в чемпионате.
Ранее News.ru писал, что «Спартак» на следующей неделе может пополниться футболистом из чемпионата Франции.