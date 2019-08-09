https://static.news.ru/photo/d690ac00-ba87-11e9-920c-fa163e074e61_660.jpg Роман Нойштедтер Фото: instagram.com/romainnewton

Московское «Динамо» подтвердило подписание контракта с игроком сборной России Романом Нойштедтером.

С футболистом, который может играть на позициях центрального защитника и опорника, заключено соглашение сроком на один год, сообщает клубная пресс-служба.

За «Динамо» Нойштедтер будет выступать под 15-м номером.

В минувшем сезоне футболисты принадлежал турецкому «Фенербахче», с которым занял шестое место в чемпионате.

Ранее News.ru писал, что «Спартак» на следующей неделе может пополниться футболистом из чемпионата Франции.