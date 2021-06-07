Депутат Госдумы считает, что всем наплевать на форму сборной Украины

https://static.news.ru/photo/1949ba5a-c6d4-11eb-9188-96000091f725_660.jpg Фото: andriy.pavelko/facebook.com

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев отреагировал на форму сборной Украины перед чемпионатом Европы по футболу. По его словам, никто бы не заметил очертания государства, если бы не начали раздувать из мухи слона. Политик считает, что всем на это наплевать.

Не надо раздувать из мухи слона. Никто не заметил, что изображено на форме сборной Украины. Я вам скажу больше: всем наплевать на это. Меня волнует сборная России, меня волнует футбол. Меня волнует, как после невзрачных игр с Польшей и Болгарией мы будем играть с Бельгией, Финляндией и Данией. Киевские власти добились своей цели: они устроили провокацию, а российские СМИ раздули, — сказал Лебедев корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, в мире есть и другие проблемы. Россия находится накануне важнейшей встречи с президентом США.

Владимир Путин и Джо Байден будут что ли обсуждать форму сборной Украины? Чей там Крым? Есть более глобальные и существенные проблемы. Через несколько дней стартует важнейший европейский турнир. Нечего на это обращать внимание, — заключил он.

Сборная Украины по футболу выступит на чемпионате Европы в форме, на которой помимо карты страны с Крымом будет нанесён лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!».

Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Украина сыграет в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

Ранее в воскресенье стало известно, что футболисты сборной Англии решили преклонять колено во время чемпионата Европы — 2020.