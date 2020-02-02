https://static.news.ru/photo/ac2f72e8-45a1-11ea-9c35-fa163e074e61_660.jpg Денис Попович Фото: kc-camapa.ru

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» подписал контракт со словенским полузащитником Денисом Поповичем.

Футболист перешёл в российский клуб из швейцарского «Цюриха». Соглашение рассчитано на 2,5 года. За «Крылья» Попович будет выступать под номером 11, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Ранее состав казанского футбольного клуба «Рубин» пополнился бразильским защитником Пабло Сантосом. Он перешёл в аренду из португальской «Браги», за которую успел сыграть в 47 матчах, забив пять мячей. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона и включает право выкупа 27-летнего футболиста, писал NEWS.ru.