Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» подписал контракт со словенским полузащитником Денисом Поповичем.
Футболист перешёл в российский клуб из швейцарского «Цюриха». Соглашение рассчитано на 2,5 года. За «Крылья» Попович будет выступать под номером 11, сообщает пресс-служба самарского клуба.
Ранее состав казанского футбольного клуба «Рубин» пополнился бразильским защитником Пабло Сантосом. Он перешёл в аренду из португальской «Браги», за которую успел сыграть в 47 матчах, забив пять мячей. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона и включает право выкупа 27-летнего футболиста, писал NEWS.ru.
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