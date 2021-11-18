Деньги пахнут: футболист Зобнин мог стать особенным, но не получилось

Сегодняшнее утро началось не с кофе, а с известия о том, что футболист московского «Спартака» Роман Зобнин попросил у руководства клуба снизить ему зарплату. Новость вызвала небывалый интерес — такой порядочности наш футбол ещё не видывал. Во многом поэтому первой реакцией многих стало отрицание. До принятия дойти так и не удалось... Рассказываем об истории, которая могла бы сделать из Романа Зобнина героя.

В сознании наших людей есть чётко устоявшееся мнение, что все российские футболисты слишком сильно разбалованы большими деньгами. Именно поэтому они так часто застревают в нашем чемпионате, не хотят рисковать, пробовать себя в более сильных лигах. Именно поэтому у них нет мотивации прогрессировать. Именно поэтому наш футбол так прекрасен... На фоне этой привычной обыденности известие о том, что Роман Зобнин попросил снизить ему зарплату в «Спартаке», прозвучало как-то резонирующе.

Вводных данных изначально было немного. Известный журналист Илья Казаков, который как раз выдал инсайд, сообщил, что футболист пошёл на этот шаг, потому что счёл, что его зарплата не соответствует уровню игры. По изменённому договору футболист должен был получать €2 млн. вместо €3—3,3 млн.

Конечно, коэффициент полезных действий Зобнина в нынешнем сезоне, да и в последние годы, не так высок. Он давно не определяет игру «Спартака», в этой роли в команде выступают другие футболисты. Но даже с этим учётом известие о попытках уменьшить зарплату показалось многим нереальным.

Не ударился ли он головой в крайнем матче? Надо пересмотреть последнюю игру с ним на этот предмет. Даже если вдруг эта информация соответствует действительности, это явно не инициатива Романа. Возможно, его попросили пойти на понижение зарплаты, а в СМИ это преподносят как пожелание игрока. Но это всё сомнительно. Я не верю в подобные жесты со стороны российских футболистов. Наши игроки неспособны себя объективно оценивать, — сказал NEWS.ru бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко.

Поверить в такую информацию было действительно непросто. Ведь подобных прецедентов в профессиональном футболе ранее не было. Точнее так, изменения трудовых договоров возможны, но обычно они происходят в ином формате. Червиченко рассказал, в каком именно.

Роман Зобнин Сергей Булкин/NEWS.ru

Такие истории возможны. Когда футболист плохо играет или вообще не играет, может состояться разговор между ним и руководством на тему снижения зарплаты. Хотя бы на время. Пока футболист не наберёт прежние кондиции. Но подобные разговоры всегда протекают тяжело, приходится уговаривать, договариваться. Футболисты неохотно идут на такое, — отметил футбольный функционер.

Но не только плохая форма футболиста может подвигнуть на такой непростой разговор. Весной 2020-го многие профессиональные клубы были вынуждены пересмотреть договорные обязательства своих игроков. Эпидемия коронавируса ударила по финансовому состоянию большинства команд, даже признанных грандов задела эта история. Многим в итоге пришлось договариваться с собственными футболистами о сокращении зарплат. Кто-то сокращал на 20 процентов, кто-то — на 30, кто-то — и того больше. Но, естественно, никогда не шло речи о добровольных уступках, тем более вызванных личным самоощущение и самоопределением.

Скажем больше, Лионель Месси пару месяцев назад разорвал отношения с родным клубом, с «Барселоной», по той причине, что ему не удалось согласовать трудовой договор с руководством команды. В истории разрыва Мессии и «Барсы», конечно, было немало других подводных камней, но денежный момент тоже играл не последнюю роль.

Поэтому, когда агент Зобнина выступил с заявлением о том, что эта информация не соответствует действительности, всё встало на свои места. Зобнин оказался обычным футболистом.

Чуда не случилось. Не появился на земле русской игрок, который в силу плохой собственной игры мог бы решиться на понижение зарплаты. Это не плохо и не хорошо. Это просто данность.