Датский нападающий Поульсен объяснил, почему стыдно проиграть России

https://static.news.ru/photo/f7ce0f02-d1be-11eb-82c4-96000091f725_660.jpg Юссуф Поульсен Фото: Ralf Ibing/augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press

Нападающий сборной Дании по футболу Юссуф Поульсен считает, что если датчане упорно поработают, то им удастся одолеть Россию в матче последнего тура группового этапа на Евро-2020. Слова игрока приводит местный телеканал TV 2 Sport.

Всё в наших силах. Если мы не сможем обыграть такую ​​команду, как Россия, то мы и не заслуживаем того, чтобы пройти в плей-офф. Мы находимся в такой позиции, где всё ещё может случиться, — сказал Поульсен.

Сборная Дании после второго тура располагается на последнем месте в группе В. Игра между датчанами и россиянами состоится в Копенгагене 21 июня.

Ранее сообщалось, что защитник сборной России Марио Фернандес занимается в общей группе после повреждения, полученного в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с Финляндией (1:0).