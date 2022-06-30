29 июня завершился матч предсезонного турнира Кубка PARI Премьер ЦСКА — «Зенит». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Команда из Санкт-Петербурга одержала разгромную победу — 3:0.
Самые яркие моменты матча, настроения болельщиков и атмосфера на стадионе — в фотоматериале NEWS.ru.
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, открыл товарищеский матч между «Зенитом» и ЦСКА
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, открыл товарищеский матч между «Зенитом» и ЦСКА
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Кубок Pari Премьер 2022 по футболу. ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Кубок Pari Премьер 2022 по футболу. ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Кубок Pari Премьер 2022 по футболу. ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Кубок Pari Премьер 2022 по футболу. ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Кубок Pari Премьер 2022 по футболу. ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Кубок Pari Премьер 2022 по футболу. ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Кубок Pari Премьер 2022 по футболу. ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Кубок Pari Премьер 2022 по футболу. ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Кубок Pari Премьер 2022 по футболу. ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Кубок Pari Премьер 2022 по футболу. ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Кубок Pari Премьер 2022 по футболу. ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Кубок Pari Премьер 2022 по футболу. ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Кубок Pari Премьер 2022 по футболу. ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Кубок Pari Премьер 2022 по футболу. ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Кубок Pari Премьер 2022 по футболу. ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Кубок Pari Премьер 2022 по футболу. ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Кубок Pari Премьер 2022 по футболу. ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Кубок Pari Премьер 2022 по футболу. ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Кубок Pari Премьер 2022 по футболу. ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Кубок Pari Премьер 2022 по футболу. ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Кубок Pari Премьер 2022 по футболу. ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Кубок Pari Премьер 2022 по футболу. ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Кубок Pari Премьер 2022 по футболу. ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Кубок Pari Премьер 2022 по футболу. ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург). Рэпер Баста (Василий Вакуленко)
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Кубок Pari Премьер 2022 по футболу. ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)