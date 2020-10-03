ЦСКА обыграл «Урал», дважды забив в меньшинстве

https://static.news.ru/photo/df3999f8-058f-11eb-9864-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/pfc_cska

На стадионе «Екатеринбург Арена» в 10-м туре Российской премьер-лиги столичный футбольный клуб ЦСКА на выезде победил «Урал», играя почти тайм в меньшинстве со счётом 2:0. Матч обслуживала судейская бригада Станислава Васильева.

«Армейцы» остались в меньшинстве на 49-й минуте, так как Красную карточку за фол «последней надежды» получил Хёрдур Магнуссон. Счёт ЦСКА открыли на 52-й минуте, когда после серии рикошетов мяч отскочил к Бактийору Зайнутдинову. Он и отправил мяч в ворота Ильи Помазуна.

Спустя ещё четыре минуты «армейцы» удвоили преимущество благодаря удару Константина Марадишвили. Оба полузащитника забили дебютные голы за московский клуб.

Благодаря этой победе у ЦСКА уже 19 очков в турнирной таблице и московская команда поднялась в ней на три строчки. «Урал» при этом проиграл второй матч подряд и занимает сейчас 12-ю позицию.

Как писал NEWS.ru, ранее «Ротор» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ.