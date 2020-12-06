ЦСКА уступил «Локомотиву» в финале женского Кубка России

https://static.news.ru/photo/13376db8-37ca-11eb-b25e-fa163e074e61_660.jpg Фото: wfccska.ru

В финале женского Кубка России чемпион ЦСКА уступил серебряному призёру лиги «Локомотиву» (0:0, по пенальти — 2:4). Матч прошёл в Москве в «Лужниках».

Стоит отметить, что это первый трофей в истории женской команды «Локомотива».

Так, основное время игры завершилось нулевой ничьёй. Для выявления победителя игрокам пришлось пробивать серию пенальти.

ЦСКА обращался в РФС с просьбой перенести встречу с 6 декабря на 12 декабря в связи с болезней игроков COVID-19. Однако «Локомотив» и Российский футбольный союз отказали армейцам.

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Краснодар» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги победил волгоградский «Ротор» со счётом 5:0.

Встреча проходила на домашнем стадионе команды из столицы Кубани. Ари открыл счёт на 14-й минуте, на 41-й он же увеличил разрыв, реализовав пенальти. Через две минуты отличился Магомед-Шапи Сулейманов. На 85-й и 90-й минутах дважды забил шведский легионер «Краснодара» Виктор Классон.