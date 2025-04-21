ЦСКА прервал серию побед, сыграв вничью с «Крыльями Советов» ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 1:1

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игроки ФК «ЦСКА»

Московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов» сыграли вничью в матче 25-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:1. Гол у армейцев на 69-й минуте забил Секу Койта, который вышел на замену.

Таким образом, у ЦСКА прервалась пятиматчевая победная серия. Сейчас команда набрала 48 очков и занимает четвертое место в таблице. Самарцы с 27 очками идут на 11-й позиции. В следующем туре ЦСКА сыграет московское дерби со «Спартаком» 26 апреля, а «Крылья Советов» 27 апреля примут «Оренбург».

Ранее «Динамо» победило «Рубин» со счетом 3:1. Ярослав Гладышев забил два гола, а Бителло — третий на последних минутах. «Рубин» ответил голом Безрукова. В концовке Вада попал в перекладину, а Даку получил красную карточку. В результате матча «Динамо» поднялось на 5-е место, а «Рубин» остался на 8-м.

До этого Российский футбольный союз пожизненно дисквалифицировал игроков «Коломны» Никиту Мерзлюка и Кадыргали Симбаева за организацию договорного матча в Кубке России. Инцидент произошел 1 августа, когда команда проиграла «Амкалу» со счетом 1:8. После матча клуб расторг контракт с футболистом, при этом результат встречи аннулирован не будет.