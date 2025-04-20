Раскрыты итоги встречи «Динамо» и «Рубина» на «ВТБ-Арене» «Динамо» победило «Рубин» со счетом 3:1 в матче 25-го тура РПЛ

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Игрок ФК «Динамо» Ярослав Гладышев (слева) и игрок ФК «Рубин» Валентин Вада

Московское «Динамо» обыграло казанский «Рубин» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги, сообщается на официальном сайте РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу бело-голубых.

Дважды отличился полузащитник Ярослав Гладышев — на 23-й и 61-й минутах. Он отыграл свой сотый матч. Третий мяч в добавленное время забил Бителло. За «Рубин» единственный гол провел Руслан Безруков.

В концовке встречи казанцы имели шанс сравнять счет — после нарушения правил со стороны вратаря «Динамо» им был предоставлен свободный удар в штрафной. Валентин Вада ударил, но попал в перекладину. Сразу после этого «Рубин» пропустил третий мяч. Также на 90-й минуте красную карточку получил форвард гостей Мирлинд Даку. После этой игры «Динамо» вышло на пятое место в турнирной таблице, «Рубин» остался восьмым.

Ранее футбольный клуб «Краснодар» обыграл «Ахмат» со счетом 3:1 в матче 25-го тура чемпионата России. Голы забили Кордоба (40-я минута), Сперцян (78-я, с пенальти) и Ленини (80-я), тогда как единственный мяч грозненцев на счету Мелкадзе (52-я). Победа позволила «Краснодару» сохранить первое место в турнирной таблице, увеличив отрыв от «Спартака» до 5 очков. Для «Ахмата» это первое поражение с ноября 2024 года.