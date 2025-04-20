«Краснодар» филигранно обыграл «Ахмат» и закрепил лидерство в РПЛ Футболисты «Ахмата» проиграли «Краснодару» в матче РПЛ со счетом 1:3

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Матч «Зенит» — «Краснодар»

Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над грозненским «Ахматом» в домашнем матче 25-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

За «Краснодар» забили Джон Кордоба на 40-й минуте, Эдуард Сперцян реализовал пенальти на 78-й, а Кевин Ленини укрепил преимущество команды двумя минутами позже. «Ахмат» ответил голом Георгия Мелкадзе на 52-й минуте.

Эта победа позволила «Краснодару» сохранить лидерство в турнирной таблице с 55 очками. Команда опережает на пять баллов ближайшего преследователя — московский «Спартак», а петербургский «Зенит» с одной игрой в запасе располагается на третьей позиции. Для «Ахмата» поражение стало первым с ноября 2024 года, команда занимает 13-е место в лиге с 23 очками.

Ранее футболисты «Спартака» обыграли тольяттинский «Акрон» в матче 25-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на самарском стадионе «Солидарность Арена» и закончилась со счетом 3:2. На игре присутствовали 8728 зрителей. От «Спартака» голы забили Тео Бонгонда и Эсекьель Барко, от «Акрона» — Артем Дзюба и Дмитрий Пестряков.

До этого глава РФС Александр Дюков заявил, что российские футбольные клубы и сборные в ближайшее время могут вернуться на международную арену. По его оценкам, это может случиться еще до завершения конфликта на Украине.