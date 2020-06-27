Футбол

ЦСКА и «Динамо» не выявили победителя в матче РПЛ

20:59, 27 июня 2020
Фото: ПФК ЦСКА Москва/vk.com

Московский футбольный клуб «Динамо» сыграл вничью со столичным ЦСКА в домашнем матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счётом 0:0.

На данный момент «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко. ЦСКА располагается на пятом месте, имея в активе 37 очков.

Ранее NEWS.ru писал, что в других матчах 24-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1, грозненский «Ахмат» сыграл вничью с «Сочи», «Спартак» сыграл вничью с «Уфой», а «Локомотив» обыграл казанский «Рубин» со счётом 2:0.

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