ЦСКА и «Динамо» не выявили победителя в матче РПЛ

https://static.news.ru/photo/5bc4dee8-b8a0-11ea-9292-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПФК ЦСКА Москва/vk.com

Московский футбольный клуб «Динамо» сыграл вничью со столичным ЦСКА в домашнем матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счётом 0:0.

На данный момент «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко. ЦСКА располагается на пятом месте, имея в активе 37 очков.

Ранее NEWS.ru писал, что в других матчах 24-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1, грозненский «Ахмат» сыграл вничью с «Сочи», «Спартак» сыграл вничью с «Уфой», а «Локомотив» обыграл казанский «Рубин» со счётом 2:0.