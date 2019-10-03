https://static.news.ru/photo/d9bc1fec-e60e-11e9-9981-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Московский футбольный клуб ЦСКА проиграл испанскому «Эспаньолу» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги Европы со счётом 2:0 (0:0).

Счёт на 64-й минуте открыл китайский нападающий «Эспаньола» У Лей. На последних минутах добавленного ко второму тайму времени счёт испанской команды удвоил Виктор Кампусано.

В другом матче группы H болгарский «Лудогорец» в меньшинстве разгромил венгерский «Ференцварош», забив три безответных мяча.

По итогам двух туров турнирную таблицу группы возглавляет «Лудогорец», имея в копилке шесть очков. На втором месте «Ференцварош», набравший одно очко. Столько же у «Эспаньола», занимающего третье место. ЦСКА замыкает таблицу группы H, не сумев набрать ни одного балла.

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против португальской «Бенфики» (3:1) заявил, что УЕФА «разбирается» в футболе, если назначает игры на столь позднее время, писал News.ru.