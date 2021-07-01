Чилийскому чемпиону России по футболу повредили спину при нападении

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной Чили по футболу Марк Гонсалес подвергся нападению в ночном клубе в Сантьяго. Об этом сообщает La Tercera.
По словам футболиста, они с женой и детьми
Отмечается, что сейчас 36-летний игрок восстанавливается от травмы дома.
Гонсалес выступал за ЦСКА с 2009 по 2014 год и становился с клубом чемпионом России. За сборную Чили он провёл 56 матчей (2003–2016) и забил шесть мячей. В марте прошлого года футболист перенёс инфаркт.
29 июня тяжёлую травму получил форвард сборной Украины Артём Беседин после грубого фола шведа Даниэльсона.