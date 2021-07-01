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Чилийскому чемпиону России по футболу повредили спину при нападении

13:34, 01 июля 2021
Бывший футболист московского ЦСКА и сборной Чили по футболу Марк Гонсалес Бывший футболист московского ЦСКА и сборной Чили по футболу Марк Гонсалес Фото: instagram.com/markgonzalez11
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Бывший футболист московского ЦСКА и сборной Чили по футболу Марк Гонсалес подвергся нападению в ночном клубе в Сантьяго. Об этом сообщает La Tercera.

По словам футболиста, они с женой и детьми шли по знакомому горному маршруту, когда услышали выстрел. Через 20-30 метров на игрока напали люди с камнями и сломали ему один из позвонков в спине.

Отмечается, что сейчас 36-летний игрок восстанавливается от травмы дома.

Гонсалес выступал за ЦСКА с 2009 по 2014 год и становился с клубом чемпионом России. За сборную Чили он провёл 56 матчей (2003–2016) и забил шесть мячей. В марте прошлого года футболист перенёс инфаркт.

29 июня тяжёлую травму получил форвард сборной Украины Артём Беседин после грубого фола шведа Даниэльсона.

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