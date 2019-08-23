Бывший президент футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко в эксклюзивном интервью News.ru обозначил проблемы команды в первой игре раунда плей-офф Лиги Европы против португальской «Браги» (0:1) и рассказал, реально ли московскому коллективу пройти в групповой этап.

— «Брага» не показалась таким страшным соперником, как все пророчили. Как вам?

— На самом деле, я думал, что «Брага» будет более мастеровита. Были абсолютно одинаковые соперники до 70-й минуты, не было ощущения, что «Спартак» играл в гостях. Ни одни, ни вторые ничего особенного не показывали.

— Первая половина матча была достаточно качественной для московской команды. «Спартак» не позволил дать сопернику преимущество. Что произошло дальше?

— После 70-й минуты у «красно-белых» произошёл глубокий провал. Странно, что главный тренер это проморгал. Складывалось ощущение, что команда пропустит, что в итоге и произошло. И после этого могла пропустить ещё в течение пяти минут. А дальше «Брага» очень грамотно сыграла — отошла назад для того, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности, иметь хорошее преимущество перед ответным матчем.

— Сложно выделить кого-то так же сильно, как Шюррле. Надолго ли хватит лидерских качеств?

— Я бы и Шюррле не выделял по матчу. Думаю, функциональная яма, в которую он должен был провалиться после того, как имел большую игровую паузу и не прошёл предсезонную подготовку, настала. Это нормальная ситуация, когда игрок выдаёт несколько хороших эпизодами матчей, а потом функционально начинает идти вниз. Возможно, это ещё не предел ямы, но будет очень жалко, конечно, если это придётся на матчи за выход в Лигу Европы.

Андре Шюррле Сергей Лантюхов/News.ru

— А кого бы вы выделили?

— Сложно сказать. Максименко несколько раз удачно спасал ворота. А так, чтобы кто-то ярко выглядел, пожалуй, нет таких игроков. Айртон в какой-то момент выглядел нормально, а потом начал ошибаться. Вроде бы все и неплохо провели, но были ошибки, за которые можно и нужно ругать.

— Про Мирзова, например, точно нельзя сказать, что он был в хорошей форме, слишком много ошибок в передачах. С чем связано?

— Странный игрок, который до сих пор вызывает вопросы. В какие-то моменты он блестяще выглядит — хорошая скорость, думает, отдаёт. А иногда ошибается на ровном месте, как в матче с «Брагой». Слава богу, Максименко был в воротах. Всё могло бы закончиться очень печально. То ли сумбур у него в игре, то ли в голове, не могу понять. Но стабильности и фундаментальности у него не наблюдается, хотя игрок, на мой взгляд, неплохой.

— После перерыва «Брага» делала всё то же самое, что и во время первой 45-минутки, но заметно прибавила в дальних ударах. Это чуть ли не привело к автоголу благодаря Гулиеву. В итоге соперник всё же забил свой мяч, ещё и коленом. Почему «Спартак» не смог справиться с давлением?

— Вопрос к тренеру — почему, видя, что команда начала проваливаться, он не усилил оборону и не подсказал игрокам, как действовать, почему не изменил ход игры. Может быть, появилась нервозность на фоне усталости, и поэтому хотели сохранить ворота в неприкосновенности. Скажем, была такая задача максимум. А как часто бывает — когда чего-то очень хочешь, это редко сбывается.

Аяз Гулиев Сергей Лантюхов/News.ru

— Именно за счёт того, что «Спартак» хотел защитить ворота, в защите отрабатывал даже дисквалифицированный в РПЛ Понсе? Кажется, он даже весьма неплохо смотрелся в защите.

— Понсе мне вообще пока не нравится даже не потому, что он больше в защите виден, чем в нападении, а потому, что даже те моменты, которые он имел, аргентинец не давал совершенно остроты. Нападающий должен забивать. Защита «Браги» не напрягалась. А Мельгарехо? Вообще не понятно, зачем вышел. Он расслабил команду и дал возможность португальцам атаковать. И Жиго как-то не так был фееричен, как в матче с «армейцами», ни впереди, ни сзади. Думаю, что на француза давил груз ответственности, именно желание не пропустить привело к ошибке, которая стоила «спартаковским» воротам мяча.

— 1:0 — не самый страшный результат перед ответной встречей, но далеко не приятный. На что следует обратить внимание «Спартаку» перед игрой в Москве?

— На мой взгляд, это самый мерзкий счёт — вроде, как и перевес соперника не большой, но даже преимущество 2:0 не может гарантировать выход в следующий этап. Любой рикошет, хороший удар соперника, отскок, любое падение соперника в штрафной, а если ещё и покажут одиннадцатиметровый и соперник делает счёт 2:1, то ты идёшь мимо следующего этапа. Именно этим неприятен такой счёт. А забивать три в ворота португальцев совсем тяжело, ведь надо идти атаковать, за это можно получить встречную атаку. И если «Брага» забьёт, это будет трагедией.

— Реально вообще «Спартаку» сыграть на ноль?

— Реально, не реально — это такая очень философская терминология. Тут как гадать на кофейной гуще. Если мы говорим про объективность, то слаженности в обороне «спартаковской» нет. Игроки «Браги» техничны, могут и из штрафной качественно пробить, и на флангах очень остро атакуют. Я так понимаю, что португальцы начнут действовать от обороны, «красно-белые» полезут вперёд и будут пытаться давить на контратаках, и вот тут могут быть проблемы. Джикия позиционно очень грамотно играет, но в каком-то спринтерском забеге может уступить по скорости. Ещенко опять же очень хорошо бегает, но где-то позиционно может упустить. На Айртона вообще надеяться не стоит. Жиго на данный момент, кажется, лучше играет впереди, чем сзади, — больше пользы в нападении. Проблемы есть, они налицо. Есть очень большие опасения, что могут пропустить.