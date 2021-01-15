«Чертаново» выдвинуло Алаева на должность главы ФНЛ

https://static.news.ru/photo/3e7f7382-5816-11eb-80a5-fa163e074e61_660.jpg Александр Алаев Фото: chertanovofootballschool/vk.com

«Чертаново» выдвинуло генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева в президенты ФНЛ, следует из сообщения пресс-службы клуба.

Мы ценим ту работу, которую Алаев проделал в РФС. Велик вклад в проведение чемпионата мира, успехи сборной, победы в пляжном футболе, — отметил директор «Чертаново» Николай Ларин.

Известно, что Алаев работает в РФС с 2007 года. В 2013 году он стал гендиректором организации и затем совмещал деятельность на посту с работой генсекретаря.

Ранее свою кандидатуру зарегистрировал и.о. главы ФНЛ Иван Шабанов. Кроме того, о желании принять участие в выборах президента ФНЛ сообщал и бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус.

7 декабря об уходе в отставку с поста президента ФНЛ объявил Игорь Ефремов. И.о. главы лиги был назначен Шабанов.

Как писал NEWS.ru, генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова проинформировала, что клуб выбрал в качестве президента Валерия Оганесяна.

Должность президента футбольного клуба оставалась вакантной с октября 2020 года после отставки Арсена Габуева.