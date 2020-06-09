Футбол

«Чертаново» примет участие в Юношеской лиге чемпионов

13:44, 09 июня 2020
Фото: instagram.com/yflrussia

Исполком Российской футбольного союза (РФС) принял решение досрочно завершить розыгрыш Юношеской футбольной лиги.

Таким образом, чемпионом ЮФЛ признано московское «Чертаново» (U-17), которое примет участие в Юношеской лиге УЕФА в следующем сезоне.

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России, а также календари турниров. Кроме того, было утверждено правило пяти замен в чемпионате и кубке страны, писал NEWS.ru.

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