«Чертаново» примет участие в Юношеской лиге чемпионов

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Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил правило пяти замен в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое же количество замен разрешено и в Кубке России.

При этом у них (команд. — NEWS.ru) будет по три возможности для перестановок в игровое время плюс шанс сделать замены в перерыве, — говорится в сообщении союза. В Кубке страны...