«Чертаново» примет участие в Юношеской лиге чемпионов

Исполком Российской футбольного союза (РФС) принял решение досрочно завершить розыгрыш Юношеской футбольной лиги.
Таким образом, чемпионом ЮФЛ признано московское «Чертаново» (U-17), которое примет участие в Юношеской лиге УЕФА в следующем сезоне.
Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России, а также календари турниров. Кроме того, было утверждено правило пяти замен в чемпионате и кубке страны, писал NEWS.ru.
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