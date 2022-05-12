Венгерский футбольный клуб «Ференцварош», который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, выиграл Кубок страны. Таким образом специалист сделал золотой дубль. Ранее его подопечные стали чемпионами Венгрии. Это второй золотой дубль в карьере российского специалиста, в 2016 году в Польше он также выиграл чемпионат страны и Кубок.
Финал Кубка Венгрии состоялся 11 мая. Команда из Будапешта обыграла «Пакш» со счётом 3:0. В составе победителей дублем отметился Франу Боли. Ещё один гол забил Кристоффер Закариассен.
24 апреля «Ференцварош» досрочно выиграл чемпионат Венгрии. Черчесов возглавил эту команду 20 декабря. В Польше он стал обладателем золотого дубля с «Легией».
Ранее Черчесов был признан лучшим тренером Венгрии по итогам марта. В марте его подопечные выиграли три матча из трёх в чемпионате Венгрии с общим счётом 5:1.