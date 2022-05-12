Черчесов второй раз в тренерской карьере сделал золотой дубль Черчесов сделал золотой дубль в Венгрии и Польше

Станислав Черчесов / Фото Maksim Konstantinov/Global Look Press

Венгерский футбольный клуб «Ференцварош», который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, выиграл Кубок страны. Таким образом специалист сделал золотой дубль. Ранее его подопечные стали чемпионами Венгрии. Это второй золотой дубль в карьере российского специалиста, в 2016 году в Польше он также выиграл чемпионат страны и Кубок.

Финал Кубка Венгрии состоялся 11 мая. Команда из Будапешта обыграла «Пакш» со счётом 3:0. В составе победителей дублем отметился Франу Боли. Ещё один гол забил Кристоффер Закариассен.

24 апреля «Ференцварош» досрочно выиграл чемпионат Венгрии. Черчесов возглавил эту команду 20 декабря. В Польше он стал обладателем золотого дубля с «Легией».

Ранее Черчесов был признан лучшим тренером Венгрии по итогам марта. В марте его подопечные выиграли три матча из трёх в чемпионате Венгрии с общим счётом 5:1.