https://static.news.ru/photo/54e9f580-ea84-11e9-a0b8-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отметил, что выводы по поводу игры нападающего Александра Соболева делать слишком рано.

Два дня тренировок — мало, пока не делаем скоропалительных выводов. Практика показывает, что на первом сборе мало кому сразу удаётся проявить себя. Так было и с Караваевым, и с Комличенко. Будем ждать, как он освоится в сборной, — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Капитан сборной Артём Дзюба подчеркнул, что в команде не стали шутить над слухами о том, что Соболевым интересуется английский клуб «Манчестер Юнайтед»

Время шуток ещё настанет, и мы Соболева ещё поймаем — мило и по-доброму, — сказал Дзюба.

Черчесов также сказал, что вратарь команды Андрей Лунёв не испытывает никаких проблем.

Есть уровень вратаря, который он показывает несколько лет. Были с ним индивидуальные беседы, и никаких сомнений в Лунёве нет, — подчеркнул Черчесов.

Дзюба вступился за своего товарища по команде из-за того, что в прессе началась травля Лунёва. Он попросил прекратить это и отметил, что вратарь «Зенита» пропустил меньше всех голов в премьер-лиге, и попросил уважительно относиться ко всем игрокам сборной.

Откуда пошли все эти высказывания о его психологических проблемах?! Уровень Лунёва подтверждается тем, что Станислав Черчесов регулярно вызывает его в сборную, — добавил Дзюба.

Матч отборочного турнира Евро-2020 между футбольными сборными России и Шотландии пройдёт 10 октября в «Лужниках». Россиян поддержат не менее 45 тысяч болельщиков, писал News.ru.