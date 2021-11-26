Черчесов назвал наиболее предпочтительного соперника в стыках для России

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил KP.ru, что национальная команда Турции стала бы наиболее предпочтительным соперником в стыковых матчах за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре для подопечных Валерия Карпина. Специалист объяснил это тем фактом, что турецкая сборная не сбалансирована.

Мы эту команду хорошо знаем, чаще всего играли с Турцией за последние пять лет. Четыре матча у нас было с Бельгией, а с турками встречались шесть раз. Причем играли достаточно удачно. Ну и мы понимаем, в каком состоянии они находятся на данный момент. Кстати, федерация футбола Турции связывалась со мной по поводу возможной работы, я изучал эту команду досконально. У них действительно есть очень хорошие игроки, большие личности. Но на данный момент видно, что сборная пока не сбалансирована, — сказал Черчесов.

При этом он подчеркнул, что речь идёт о данном конкретном моменте времени, отметив, что к проведению стыковых матчей всё может измениться.

Сборная Турции заняла второе место в группе G квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Подопечные Штефана Кунца набрали 21 очка и всего на два балла отстали от победителя секстета — национальной команды Нидерландов, получившей прямую путёвку на мундиаль.

За всю истории сборные России и Турции восемь раз встречались друг с другом. Отечественная команда одержала четыре победы, трижды сыграла вничью, а один раз уступила. Единственное поражение датировано 15 ноября 2020 года и произошла в рамках Лиги наций.

Ранее Валерий Карпин заявил, что продолжит готовить сборную России по футболу к стыковым матчам за право квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Наставник выразил надежду, что будет способен подвести коллектив к решающим встречам.